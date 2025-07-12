شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستعرض تطور أرقام إبراهيم عادل خلال 6 مواسم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تطور أرقام إبراهيم عادل نجم منتخب مصر وبيراميدز خلال الـ6 مواسم الأخيرة بالدورى المصرى.



أرقام ابراهيم عادل

ويترقب إبراهيم عادل ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عرضًا من أحد فرق الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يعمل وكيل أعماله فى الوقت الحالى على جلب عرض مناسب للاعب.

ويرغب إبراهيم عادل فى خوض تجربة الاحتراف فى أحد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم امتلاكه 3 عروض من الدورى الإماراتى ولوجانو السويسري وعرض من أحد فريق الدورى الفرنسى.