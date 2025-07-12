شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن إسماعيل مديراً للتعاقدات بالزمالك.. والإعلان الرسمى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

تولي عبد الرحمن إسماعيل مهام عمله داخل نادي الزمالك مديرًا للتعاقدات، رغم عدم صدور إعلان رسمي من إدارة النادي حتى الآن، إلا أن تواجده أصبح فعلياً داخل مقر القلعة البيضاء، حيث يعمل بشكل مباشر إلى جانب المدير الرياضي جون إدوارد، في إطار التحضيرات الجارية لسوق الانتقالات الصيفية.

ويتولى عبد الرحمن إسماعيل حالياً إدارة ملف التعاقدات بالتنسيق مع المدير الرياضي، ويشارك في الاجتماعات والمفاوضات المتعلقة بالصفقات الجديدة، وهو ما يؤكد أن القرار بتعيينه قد تم بالفعل على المستوى الإداري، في انتظار الإعلان الرسمي المتوقع خلال ساعات.

ويأتي ذلك في ظل سعي الزمالك لتدعيم صفوف فريق الكرة الأول بعدد من الصفقات القوية استعداداً للموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في إعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على كافة البطولات.