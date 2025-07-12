شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحسم موقف كالوشا ويغلق الباب أمام العروض والان مع تفاصيل الخبر

حسم مسئولو إنبى موقف أحمد "كالوشا" مدافع الفريق خاصة بعد العروض التى تلقاها خلال الساعات الماضية، حيث أغلق النادي الباب أمام رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متمسكًا باستمراره ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل نادي إنبي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن كالوشا لا يزال مرتبطًا بعقد ممتد مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة، مشددًا على أن الإدارة لا تفكر فى التفريط في خدمات اللاعب خلال هذه المرحلة.

وأوضح المصدر أن العروض التي وصلت للنادي خلال الفترة الماضية من أجل ضم كالوشا لم تكن على المستوى المادي الذي يرضي طموحات إدارة إنبي، وهو ما دفع النادي لرفضها جميعًا، مع التأكيد على أن اللاعب مستمر مع الفريق بشكل طبيعي.

ويتواجد كالوشا حاليًا مع إنبي في معسكر الإعداد المقام بالإسكندرية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، فى إطار خطة الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل شكل ممكن.

ويُعد كالوشا من العناصر الأساسية في دفاع الفريق البترولي، وشارك في عدد كبير من المباريات خلال الموسم الماضي، ونجح في تقديم مستويات ثابتة لفتت أنظار بعض الأندية المحلية.