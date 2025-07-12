شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وياسين مرعى أبرز الأسماء الجديدة المنتظر ظهورها فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الثنائى محمد شريف وياسين مرعى لاعبا النادى الأهلى للظهور فى استاد مختار التتش بداية من الإثنين المقبل، للانتظام فى فترة إعداد المارد الأحمر للموسم الجديد.

ويعد هذا الثنائى هما اللذان تعاقد معهما الأهلى بعد كأس العالم للأندية، فيما شاركت الصفقات الجديدة الأخرى للمارد الأحمر فى المونديال.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته.

ورحل عن صفوف الأهلى 7 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً.

وتعاقد الأهلى مع محمد شريف مهاجمه السابق لمدة 5 مواسم بعد نهاية رحلته مع الخليج السعودى.

لعب محمد شريف بقميص الأهلي 151 مباراة، استطاع خلالها في تسجيل 58 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 11.

وحقق شريف مع الأهلي 10 بطولات هي 3 بطولات للدوري المصري أعوام 2018 و2019 و2023، ودوري أبطال أفريقيا مرتين في 2021 و2023 ومثلهما لكأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري موسم 2022 و2023، بالإضافة إلى كأس مصر مرة 2022.

وحصد شريف مع الأهلي لقب هداف الدوري المصري موسم 20201-2022 برصيد 21 هدفًا في رقم تاريخي وحقق في نفس الموسم لقب هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف.

وأعلن نادى فاركو رحيل ياسين مرعي مدافع الفريق، بعدما حصل الأهلى على الاستغناء الخاص به، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكتبت الصفحة الرسمية لفاركو: "شكرًا ياسين مرعى بالتوفيق فى المرحلة القادمة".

ومن المنتظر أن يعلن النادى الأهلى عن الصفقة بشكل رسمى خلال ساعات، بعدما تسلم الأهلي الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات الصفقة مع النادي البرتقالى.

بدأ الجهاز الإداري للنادى الأهلى إنهاء إجراءات سفر ياسين مرعى الوافد الجديد لمعسكر تونس بعد إنهاء إجراءات ضمه من نادى فاركو.

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع فاركو لضم ياسين مرعي مدافع الفريق لمدة خمسة مواسم مقابل 35 مليون جنيه.

فى سياق أخر، حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو الجدل الذي إشتد خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية تطبيق سياسة الدور بين حارسي مرمى الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق الموسم المقبل ، وأكد الجهاز الفني أن هذا الأمر مرفوض تماماً وقال مصدر في الأهلي أن الجهاز الفني لم يدرس هذا الإقتراح إطلاقاً، مُشيراً إلى أن سياسة الحارس الأفضل سيُشارك هي التي سيتبعها الجهاز الفني في الموسم الجديد ، وأكد المصدر أن الإسباني خوسيه ريبيرو مازال في مرحلة استكشاف لاعبيه في جميع المراكز لأنه تولى تدريب الفريق منذ أسابيع قليلة ولم يتعرف على قدرات وأمكانيات جميع اللاعبين حتى الأن.

وقال المصدر أن ريبيرو لم يشاهد مستوى مصطفى شوبير في المباريات الرسمية حتى الأن لأن المدرب الأسباني قاد الأهلي في 3 مباريات رسمية فقط ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول، وهي المباريات التي شارك فيها محمد الشناوي أساسياً وتباين مستواه في المباريات الثلاثة.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يرى أن سياسة الدور بين الحراس غير منطقية ولا تساعدهم على تطوير مستواهم ، بل تُقلل من حماسهم في المباريات وتُصيبهم بالأحباط لذا لا يمكن أن يعتمد على هذه السياسة في المباريات.

وأكد ريبيرو أن الشناوي هو الحارس الأساسي للفريق بفضل خبراته وإمكانياته العالية بصرف النظر عن إرتكابه عدة أخطاء في كأس العالم للأندية لأن هذا وارد ويحدث مع أفضل حراس المرمى في العالم ، كما اشاد المدير الفني بإجتهاد مصطفى شوبير وقال عنه إنه حارس شاب ونشيط ولديه حماس رائع وحسب المعلومات التي جمعها عنه فأن شوبير يدافع عن عرينه بشكل رائع حينما يحصل على فرصة.