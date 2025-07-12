شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم السبت، 12 - 7 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يبحث ترضية وسام أبو علي لإغلاق ملف الرحيل فى الصيف، والزمالك يرفض الاستسلام فى صفقة محمود غربال ويجهز عرضًا مغريًا.

الأهلي يبحث ترضية وسام أبو علي لإغلاق ملف الرحيل فى الصيف

يبحث مسئولو النادى الأهلى تقديم ترضية مالية للفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق لإغلاق ملف رحيله عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفى الحالي، وأبدى وسام أبو علي رغبة قوية في الرحيل عن الأهلي وخوض تجربة احترافية، رغم تمسك مسئولي القلعة الحمراء ببقاء اللاعب في ظل حاجة الفريق له.

الزمالك يرفض الاستسلام فى صفقة محمود غربال ويجهز عرضًا مغريًا

يتمسك نادي الزمالك بفرصته فى التعاقد مع التونسي محمود غربال، ظهير أيمن نادي الاتحاد المنستيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم علمه بوجود عروض أوروبية تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا 5 سبتمبر باستاد القاهرة فى تصفيات المونديال

حدد منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب 5 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة إثيوبيا فى الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، على أن يقام اللقاء باستاد القاهرة الدولي، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد المباراة.

الأهلي يستعجل أحمد عبد القادر لتحديد وجهته فى الموسم الجديد

طلب مسئولو الأهلى من أحمد عبد القادر لاعب الفريق سرعة تحديد وجهته الجديدة قبل سفر بعثة الفريق لتونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

الزمالك يتحرك لتأمين مقدمات العقود بطلب من إدوارد وفيريرا

عقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك ، جلسة مهمة مع عدد من مسؤولي النادي خلال الساعات الماضية، ناقش خلالها عدة ملفات خاصة بالفريق الأول لكرة القدم، على رأسها مستحقات اللاعبين ومقدمات العقود الخاصة بالموسم الجديد.

ريبيرو يعود للقاهرة غداً لقيادة فترة إعداد الأهلى للموسم الجديد

يعود الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادى الأهلى للقاهرة غداً الأحد بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها مؤخراً وسافر خلالها إلى بلاده لقضاء عدة أيام برفقة أسرته قبل بدء الموسم الجديد والاستعداد له.

اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر المصري بمشاركة 4 فرق

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة السوبر المصري ستقام بنفس اللائحة القديمة بمشاركة أربعة فرق، وهي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا بطل كأس عاصمة مصر وبيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري وكأس مصر، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان السوبر خلال الأيام المقبلة.