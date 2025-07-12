شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع شباب بلوزداد على رادار المصري في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

دخل الجزائري يوسف لعوافي مدافع فريق شباب بلوزداد، دائرة اهتمامات النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لدعم صفوف الفريق البورسعيدي استعداداً للموسم المقبل 2025-2026.

ويعود غداً الأحد، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى استئناف التدريبات داخل معسكر الفريق المقام ببور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها الكوكي للاعبين، حيث يستهل المصري المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

وكان المصري قد خاض أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي، يوم الخميس الماضي في ختام المرحلة الثانية من الإعداد، وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.