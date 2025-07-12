شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية.. الاتحاد يضم كناريا وتوني مقابل انتقال المغربي إلى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداً للموسم الرياضي الجديد، أنهى مجلس إدارة النادى، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع الثنائي محمد متولی "كناريا" لاعب خط الوسط لمدة ثلاثة مواسم، ومحمد تونى لاعب خط الوسط لمدة موسم رياضي.

وتم وضع بند يتضمن إمكانية ضمهما بصفه نهائية عقب نهاية الموسم، ويأتي ذلك ضمن صفقة تبادلية تمت مع نادى سيراميكا، تضمنت انتقال اللاعب محمد المغربي إلى صفوف سيراميكا، مقابل حصول زعيم الثغر على خدمات الثنائى "كناريا وتونی"، كذلك اعتبار انتقال الثنائى محمود عجيب ونور علاء إلى نادى الاتحاد السكندرى ضمن بنود الصفقة، دون تحمل النادي أي مقابل مادى نظير انضمامهما لصفوف زعيم الثغر.

جاء إتمام هذه الصفقة بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، والذي أشاد بإمكانات "كناريا وتونی"، مؤكدا أن انضمامهما يُمثل إضافة فنية مميزه لخط وسط الفريق في المرحلة المقبلة.