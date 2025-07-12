شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير الكرة المصرية، موعد إقامة كأس السوبر المصري في الفترة المقبلة، وذلك بعد تحديد 4 فرق للمشاركة في البطولة طبقاً للنظام الجديد المتبع من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهم، الأهلي بطل الدوري، الزمالك بطل كأس مصر، بيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا بطل كأس عاصمة مصر، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول النسخة المرتقبة.

س: أين يقام السوبر المصري؟ ج:كشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة السوبر المصري ستقام بنفس اللائحة القديمة بمشاركة أربعة فرق، وهي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا بطل كأس عاصمة مصر وبيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري وكأس مصر، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان السوبر خلال الأيام المقبلة. س: ما هي الفرق المشاركة في السوبر المصري؟ ج:كان الأهلي حسم البطاقة الأولى في السوبر المصري للأندية الأبطال بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز، وتأهل الزمالك إلى السوبر المصري هو الآخر باعتباره بطل كأس مصر، وانضم سيراميكا إلى الفرق المتأهلة التي ستشارك في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 بعد فوزه بكأس عاصمة مصر، بينما سيذهب الكارت الذهبي إلى بيراميدز من أجل إكمال عقد المشاركين في البطولة. س: ما هي المواجهات المنتظرة في السوبر المصري ج:يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس عاصمة مصر، فيما يواجه بيراميدز وصيف الكأس والدوري مع الزمالك بطل كأس مصر. س: متى يقام السوبر المصري؟ ج:استقر مسئولو اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة السوبر المصري خلال نوفمبر المقبل، بسبب وجود ارتباطات حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خاصة بدوري الأبطال والكونفدرالية نهاية شهر أكتوبر. س: من هو آخر بطل للسوبر المصري؟ ج:يحتكر الأهلي التتويج بالسوبر المصري في آخر 4 نسخ، حيث توج بها في 2021، 2022، 2023، 2024، وفي نسخة 2020 فاز بها طلائع الجيش، أما أخر مرة فاز بها الزمالك كانت في عام 2019.