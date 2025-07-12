شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يقترب من الانتقال للحزم السعودي بعد ترحيب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من الرحيل إلى نادي الحزم السعودي على سبيل البيع النهائي، بعدما تلقى مسئولو القلعة الحمراء عرضاً بـ مليون و250 ألف دولار لشراء اللاعب نهائياً، وهو ما وافق عليه الأهلي، ويضع الناديان حالياً الرتوش النهائية حول الصفقة لإنهائها بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، ويتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي ، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي فى الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.