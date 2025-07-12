شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لصرف مقدمات عقود اللاعبين استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادى الاهلى لصرف أول دفعة من مقدمات عقود اللاعبين استعداداً للموسم الجديد، تزامناً مع بداية فترة الإعداد المقرر لها الاثنين المقبل باستاد مختار التتش.

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو موعد انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، حيث تقرر أن تبدأ التدريبات الاثنين المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك عقب نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستمر الأهلي في تدريباته بالقاهرة لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى تونس يوم 18 يوليو للدخول في معسكر خارجي تتخلله مباريات ودية، ضمن خطة إعداد شاملة تهدف لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة. ويولي الجهاز الفني أهمية كبرى لفترة الإعداد الحالية، خاصة في ظل رغبة الأهلي في استعادة كامل جاهزيته بعد موسم مزدحم بالمباريات والبطولات. ويُنتظر أن تشهد التدريبات الأولى حضور جميع العناصر الأساسية، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، تمهيدًا لحسم قرارات فنية تتعلق بالقائمة النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي.

وقال مصدر في الأهلي إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام إتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الإحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.

فى سياق آخر، حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو الجدل الذي اشتد خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية تطبيق سياسة الدور بين حارسي مرمى الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق الموسم المقبل، وأكد الجهاز الفني أن هذا الأمر مرفوض تماماً.

وقال مصدر في الأهلي، إن الجهاز الفني لم يدرس هذا الاقتراح إطلاقاً، مُشيراً إلى أن سياسة الحارس الأفضل سيُشارك هي التي سيتبعها الجهاز الفني في الموسم الجديد، وأكد المصدر أن الإسباني خوسيه ريبيرو مازال في مرحلة استكشاف لاعبيه في جميع المراكز لأنه تولى تدريب الفريق منذ أسابيع قليلة ولم يتعرف على قدرات وأمكانيات جميع اللاعبين حتى الآن.

وأضاف المصدر أن ريبيرو لم يشاهد مستوى مصطفى شوبير في المباريات الرسمية حتى الأن لأن المدرب الأسباني قاد الأهلي في 3 مباريات رسمية فقط ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول، وهي المباريات التي شارك فيها محمد الشناوي أساسياً وتباين مستواه في المباريات الثلاث.



وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يرى أن سياسة الدور بين الحراس غير منطقية ولا تساعدهم على تطوير مستواهم ، بل تُقلل من حماسهم في المباريات وتُصيبهم بالأحباط لذا لا يمكن أن يعتمد على هذه السياسة في المباريات.



وأكد ريبيرو أن الشناوي هو الحارس الأساسي للفريق بفضل خبراته وإمكانياته العالية بصرف النظر عن إرتكابه عدة أخطاء في كأس العالم للأندية لأن هذا وارد ويحدث مع أفضل حراس المرمى في العالم ، كما اشاد المدير الفني بإجتهاد مصطفى شوبير وقال عنه إنه حارس شاب ونشيط ولديه حماس رائع وحسب المعلومات التي جمعها عنه فأن شوبير يدافع عن عرينه بشكل رائع حينما يحصل على فرصة.