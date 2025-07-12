شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي المصري ينضم إلى سموحة بعد موافقة نبيل الكوكي والان مع تفاصيل الخبر

وافق التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، على انتقال كل من سمير فكري، وخالد الغندور إلى فريق سموحة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التأكد من عدم حاجة الفريق إلى خدماتهم في الفترة المقبلة.

وكان المصري نجح في ضم صفقتين هما، عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

ويعود غداً الأحد، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى استئناف التدريبات داخل معسكر الفريق المقام ببور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة التي منحها الكوكي للاعبين، حيث يستهل المصري المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

من جانبه، وضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد.