شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عمرو السولية يسجل أول أهدافه بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

سجل عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلى هدفه الأول مع القلعة الحمراء فى شباك حرس الحدود بدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر فى مثل هذا اليوم 12 يوليو 2016، فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف سجل عماد متعب من ركلة جزاء ثم عمرو السولية من تسديدة صاروخية وسجل للفريق السكندرى محمد فاروق بنزيمة من ضربة جزاء احتسبها الحكم عبد العزيز السيد باستاد الإسكندرية.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلى موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة فى 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وخاض تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.

وفي بيان رسمي، أعلن الأهلي عبر موقع النادي، رحيل لاعب وسط الفريق، عمرو السولية بعد 9 سنوات من العطاء والتألق داخل جدران القلعة الحمراء.

لعب عمرو السولية 342 مباراة بقميص الأحمر، في جميع المسابقات الرسمية، بحسب موقع ترانسفير ماركت (المتخصص في الإحصائيات).

ونجح لاعب الوسط، عمرو السولية، في تسجيل 34 هدفًا، بينما صنع 29 أخرى بقميص الأهلي، خلال مسيرة استمرت تسع سنوات.

وعلى مستوى الألقاب، حقق السولية 24 بطولة مع الأهلي، إذ فاز بالدوري المحلي 8 مرات، السوبر المصري 5 مرات، كأس مصر 4.

أما على المستوى القاري، حقق السولية مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات، والسوبر الإفريقي مرتين، إضافة إلى لقب كأس القارات الثلاث إحدى بطولات إنتركونتيننتال للأندية، كما حصد 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.

وكتب السولية عبر حسابه على فيسبوك: "جمهور الأهلي العظيم. جاءت لحظة الوداع

اليوم أعلن إنتهاء مشوارى مع النادى الأهلي تسع سنوات ونصف منذ اليوم الأول لي داخل جدران النادى الأهلي كنتم الداعم لي فى كل لحظة وفى كل مكان ذكريات كتير عشناها مع بعض منها لحظات صعبة عدينا بيها سوا ولحظات الفرحة والتتويج بالبطولات ولحظات معرفناش فيها المستحيل فخور بما حققته مع النادى 342 مباراة سجلت ٣٤ هدفا وصنعت ٢٩ هدفا وحققت ٢٤ بطولة كل الشكر لجمهور النادى الاهلي وكل من زاملته داخل الملعب كل الشكر لكل فرد داخل المنظومة اليوم انتهت رحلتى مع النادى الأهلى الحمدلله عمرى مقصرت ولا بخلت بنقطة عرق واحدة فخور بما قدمته فخور بالرحلة من البداية للنهاية أتمنى أكون أديت رسالتى على أكمل وجه هيوحشنى هتافكم ليا ( عمرو يا سولية بنحبك يا أبو ليلى). رسالة أخيرة لكل عمال المهمات فى النادى الأهلى شكراً على حبكم على مدار تسع سنوات ونصف قضيت بينكم أحلى الأوقات واللحظات اللى كلها حب وأخوة . فى النهاية كل التوفيق للنادى واللاعبين فيما هو قادم . انتهت رحلة اللاعب رقم ١٧ مع الأهلي".

وعبر النادي الأهلي عن شكره الخالص للاعبه عمرو السولية بعد نهاية تعاقده، مثمنًا ما قدمه على مدار سنوات طويلة، كان خلالها فى مقدمة اللاعبين الملتزمين والمعروف عنهم الإخلاص والعطاء اللامحدود، والعمل على تحقيق مصلحة الفريق.

وشدد النادي الأهلي على أن «السولية» بذل جهودًا كبيرة مع زملائه وساهم في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي. وأنه كان نموذجًا يقتدي به الشباب الصاعد في الروح والانضباط والتعاون مع كل منظومة الفريق.. وسوف يظل عمرو السولية واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي.. إذ يتمنى النادي التوفيق للاعبه في خطواته القادمة ، وأن يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا.. وسوف تتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.