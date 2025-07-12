شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري يوافق على الرحيل عن الزمالك بشرط والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر أن التونسي سيف الدين الجزيري ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبدى استعداده للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال طلب النادي الاستغناء عن خدماته، بشرط الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان الجزيري قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين إضافيين، وتم توثيق العقد بشكل رسمي في اتحاد الكرة المصري، إلا أن اللاعب لم يحصل حتى الآن على بعض مستحقاته المتأخرة، ويُصر على تسويتها كاملة قبل اتخاذ أي خطوة نحو الرحيل.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجزيري يُفضل البقاء داخل صفوف الزمالك فى ظل ارتباطه القوي بالجماهير ورغبته فى الاستمرار، لكنه في الوقت ذاته لن يقف أمام رغبة الإدارة إذا قررت التخلي عنه، بشرط الحفاظ على حقوقه المالية كاملة.

ويأتي موقف الجزيري فى ظل غموض يحيط بمستقبله، خاصة فى ظل تحركات إدارة الزمالك لإعادة ترتيب أوراق الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما قد يشمل تغييرات فى الخط الأمامي، ما يجعل مستقبل الجزيري غير واضح.