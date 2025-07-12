شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد لإعلان صفقة ياسين مرعي واللاعب يظهر فى مران الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة ياسين مرعي مدافع فاركو الذي حسم مسئولو القلعة الحمراء التعاقد معه لمدة خمسة مواسم، بعد مفاوضات مكثفة شهدت بعض المطبات بسبب الخلافات المالية بين الناديين، قبل أن يحسم الأهلي الصفقة بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يظهر ياسين مرعي في مران الفريق بعد غد، الإثنين، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث سيكون ظهوره الأول مع المارد الأحمر قبل السفر مع الفريق إلى تونس لخوض معسكر استعداداً للموسم الجديد.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي ، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.