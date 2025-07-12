شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتوجه اليوم إلى الإسكندرية لبدء المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي إلى مدينة الإسكندرية اليوم، السبت، للدخول في معسكر مغلق، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وكان البنك الأهلي أنهى المرحلة الأولى من الإعداد مساء الخميس الماضي، بعدما خاض مواجهة ودية تغلب خلالها على نظيره، الأميرية بسداسية في المباراة الودية.

وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق، أحمد النادري، حسن أحمد، احمد ريان ، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل"هدف ذاتى".

وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع 6 لاعبين حتى الآن وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

وسادت حالة من الارتياح بين مسئولي البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، بعد عودة محمد شريف إلى النادي الأهلي لدعم هجوم القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، وذلك لغلق صفحة رحيل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.