شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل أحمد عبد القادر لتحديد وجهته فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو الأهلى من أحمد عبد القادر لاعب الفريق سرعة تحديد وجهته الجديدة قبل سفر بعثة الفريق لتونس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ورحب مسئولو النادي الأهلي برحيل أحمد عبد القادر إلى نادي الحزم السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بعدما أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق عدم الحاجة إلى جهود اللاعب بناءً على تقرير إدارة النادي، خاصة فى ظل الزحمة الواضحة التي يعاني منها الأهلي فى مركز الجناح.

وتلقى أحمد عبد القادر عدة عروض من أندية محلية أبرزها من زد وسيراميكا بجانب عروض أخرى خارجية أبرزها من الأخدود، لكن عرض سيراميكا كان الأكثر جدية خلال الساعات الماضية، وعاد عبد القادر للأهلي مؤخراً بعد انتهاء إعارته لنادي قطر القطري.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الاستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وقال مصدر في الأهلي، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام إتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الإحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.