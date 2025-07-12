شكرا لقرائتكم خبر عن مورى توريه يصل القاهرة اليوم للانتظام فى تدريبات غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل المحترف الإيفوارى مورى توريه لاعب خط وسط فريق غزل المحلة إلى القاهرة اليوم، للانتظام في تدريبات فريقه، عقب قضاء إجازة في مسقط رأسه قبل بداية الاستعدادات للموسم الجديد.

وكان مسئولو غزل المحلة قد استخرجوا تأشيرة جديدة للاعب؛ بسبب انتهاء التأشيرة الأولى له، وتم اكتشاف هذا الأمر في المطار أثناء العودة إلى القاهرة.

وفى نفس السياق، دخل فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي سيُعلن عنها لاحقًا، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.