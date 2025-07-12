شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين يقترب من بتروجت بعد انتهاء إعارته لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد ياسين مدافع البنك الأهلى العائد من إعارة غزل المحلة، من الانتقال إلى بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط دفاع الفريق البترولى.

وخاض أحمد ياسين الموسم الماضى معارا إلى غزل المحلة، لكنه لم يشارك كثيرا في المباريات، واكتفى بالظهور في 9 مباريات كبديل، لتنتهى إعارته ويعود للبنك الأهلى الذى يدرس رحيله.

ويبحث سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، تدعيم صفوف الفريق البترولى بصفقات قوية، من أجل مواصلة الأداء الجيد الذى ظهر عليه الفريق في الموسم الماضى.

ويتمسك مسئولو بتروجت حتى الآن بجميع اللاعبين على الرغم من العروض التي تلقاها النادى لأكثر من لاعب في هذه الفترة، والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان وهادى رياض وتوفيق محمد.

جدير بالذكر أن هناك عروضا قوية تتوافد على الفلسطينى حامد حمدان صاحب الـ25 عاما، خاصة مع التألق الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى، فهل تستمر الإدارة فى تمسكها باللاعب أم ترضخ للعروض المغرية فى الفترة المقبلة.