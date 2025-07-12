الامارات | جياد الإمارات تطارد لقب «جولاي كب ستيكس» على مضمار «نيوماركت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحمل أربعة من خيرة جياد السرعة، الآمال الإماراتية، في التتويج بلقب سباق «جولاي كب ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» ويجري اليوم لمسافة 1200 متر عشبي، ضمن الشوط الرئيس في ختام مهرجان «جولاي كب» الذي انطلق الخميس الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني.

ويتكون رباعي فريق «غودولفين» من كل من: نجم سباقات «الميل» الجواد «نوتابل سبيش» الذي يخوض تحدياً على مسافات أقصر، بجانب «سيمبول أوف أوتر» وكذلك «سباي شيف»، كما تعول الآمال الإماراتية على المهر «إنشرين» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ويملك «نوتابال سبيش» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، رصيداً حافلاً على صعيد مسافة الميل (1600 متر)، وحقق انتصارين مثيرين على صعيد هذه المسافة ضمن سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بتتويجه العام الماضي بلقبي «2000 غينيز الإنجليزي» الكلاسيكي، وسباق «ساسكس ستيكس». ويسعى «نوتابل سبيش» في «جولاي كب ستيكس» لمضاهاة إنجاز الجواد البريطاني «تيتراتيما» الذي يعد آخر حصان فاز بكلا سباقي «2000 غينيز» لعام 1920، و«جولاي كب» في 1921.

كما يبحث «سيمبول أوف أونر» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، عن انتصاره الخامس لهذا العام على مسافة 1200 متر، بعد أن حقق على مضمار «ميدان» انتصارين مستحقين في يناير وفبراير الماضيين، وأتبعهما مع انطلاق الموسم البريطاني، بالفوز منتصف مايو الماضي بلقب سباق «كارناروفون ستيكس» على مضمار «نيوبري»، وأتبعه بعد أسبوع أيضاً بلقب «ساندي لين ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» على مضمار «هايدوك بارك».

ويخوض الممثل الثالث لفريق «غودولفين» المهر «سباي شيف» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، منافسة على مسافة أقصر، بعد أن حل ثانياً في مشاركته الأخيرة الشهر الماضي خلف الجواد «نوبا شامبيون» في سباق «جيرسي ستيكس» للفئة الثالثة «جروب3» في سباق أقيم على مسافة 1400 متر ضمن مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني، وسبقه بأسبوعين بانتصارٍ باهر بفارق خمسة أطوال ونصف الطول عن أقرب منافسيه في سباق للخيول المبتدئة امتد على مسافة 1200 متر على مضمار «يارموث».

وتبدو حظوظ رابع ممثلي الجياد الإماراتية، المهر «إنشرين» بإشراف المدرب كيفين ريان، قوية، في إضافة انتصاره الثاني هذا الموسم، بعد أن حقق مهر الأربع سنوات، في مايو الماضي لقب سباق «دوك أوف يورك» لخيول الفئة الثانية «جروب2» على مضمار «يورك» البريطاني.