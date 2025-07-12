الامارات | «عمومية الدراجات» تُعقد اليوم لانتخاب مجلس الإدارة الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد، اليوم، الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2025-2028.

وكانت لجنة الانتخابات، برئاسة الدكتور سليم سرور الشامسي، قد اعتمدت القائمة النهائية للمرشحين، والتي شهدت ترشح منصور بوعصيبة منفرداً على مقعد الرئاسة، ما يضمن بقاءه في المنصب لولاية جديدة، إلى جانب ترشح خلود جمعة راشد الظاهري، ممثلة نادي أبوظبي، مرشحةً وحيدة على المقعد النسائي. ويتنافس على عضوية المجلس كل من: الدكتور ياسر عمر الدوخي ويوسف ميرزا الحمادي ومبارك محمد بوعصيبة وحمد كاسيين وعمر النقبي ويحيى المهيري.