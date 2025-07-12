شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وصلت أصداء أحدث ألبومات النجم الكبير عمر ودياب للعالمية، بعد أن استعانت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالهضبة للتعبير عن حالة هداف الفريق هالاند.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لهالاند مرتدية سماعات في أذنه وهو يستمع إلى الأغاني لتعلق قائلة: "يبدو أن هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد".

وكان متابعو هالاند قد تفاجأوا باستماعه لإحدى أغاني عمرو دياب خلال الأيام الماضية أثناء تواجده مع عدد من لاعبي مانشستر سيتي، منهم اللاعب المصري عمر مرموش.

ونشر هالاند، صورة له مع اللاعبين، عبر خاصية "ستوري" حسابه على إنستجرام، وقام بإضافة أغنية "الليلة" للنجم عمرو دياب، حتى أن أحد متابعي "هالاند" قام بسؤاله عن ما إذا كان يحب الاستماع لأغاني عمرو دياب، ليرد عليه هالاند بـ"نعم".

ومن ناحية أخرى دخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم حسب آخر تحديثات المنصة الصادرة أمس، حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.