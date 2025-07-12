شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يُخطر الأهلى بالانتظام فى التدريبات الإثنين رغم أزمة العروض والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ وسام أبو علي مهاجم الأهلي إدارة النادي أنه سيتواجد في مران الفريق يوم الإثنين المقبل دون تأخير، مُلتزماً بقرار إدارة النادي بشأن عروض الاحتراف التي وصلته خلال الفترة الأخيرة.

وأكد وسام أبو علي لإدارة الأهلي خلال الاتصالات التي تمت بينهما خلال اليومين الماضيين، أنه لن يتأخر عن الانتظام في التدريبات، وسيتواجد في الموعد المُحدد لبدء الاستعداد للموسم الجديد رفقة باقي زملائه بالفريق.

ورغم حالة الغضب التي انتابت وسام أبو علي بسبب مُبالغة الأهلي في طلباته المالية للموافقة على رحيله الصيف الجاري إلا أنه أكد التزامه التام بقرار الإدارة، وسيكون متواجداً في مران الفريق الإثنين المقبل، وأنه سيكون متواجداً في القاهرة خلال الساعات المقبلة وقبل بدء التدريبات.

وارتبط اسم وسام أبو علي بالكثير من العروض الخارجية، أبرزها من الوصل الإماراتي والريان القطري وريد بولز الأمريكي، وغيرها من العروض الخليجية لكن مطالب الأهلي المالية تسببت في تعثّر مفاوضات هذه الأندية لضم وسام، حيث اشترط الأهلي الحصول على 10 ملايين دولار لبيع اللاعب، وهو مبلغ لم توافق عليه الأندية، فتجمدت المفاوضات بشكل يُمهّد لبقاء وسام مع الأهلي إلا إذا تجددت المفاوضات بمبالغ أعلى أو دخلت أندية أخرى وعرضت أرقام مالية تُرضي الأهلي.

ويبدأ الأهلي يوم الإثنين المقبل الاستعداد للموسم الجديد حيث سيتدرب الفريق في ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر إلى تونس لخوض معسكر إعدادي بها خلال الفترة من 18 حتى 29 يوليو الجاري.