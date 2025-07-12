شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس: رومانيا وبولندا تعتذران عن مواجهة منتخب الناشئين قبل بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق محروس ، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، آخر استعدادات الفراعنة لخوض بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد 2006، والتي تقام في مصر في الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل.

وقال طارق محروس فى تصريحات عبر برنامج 7x1 المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم مع الإعلامية لمياء نبيل، إن الجهاز الفني اقترب من الاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب لخوض المونديال، والتي تضم 20 لاعبًا ويتم تسجيل 18 لاعبًا فى البطولة منهم 16 يشاركون فى كل مباراة ويتم تغييرهم حسب وجهة نظر الجهاز الفني.

وأضاف محروس، أن المنتخب شارك في بطولة أوروبا المفتوحة، والتي عادت بالنفع على المنتخب بشكل كبير خاصة أنها ضمت فرقا مميزة، حيث شارك بها منتخب السويد بطل أوروبا، وأيسلندا رابع أوروبا، وإسبانيا سادس أوروبا، ومن حسن الحظ أن المنتخب واجه أيسلندا وإسبانيا في أول مباراتين بالبطولة.

وأكد طارق أن هناك مشكلة واجهت المنتخب وهي الامتحانات، حيث خاض 5 لاعبين الامتحانات وانتهوا منها قبل البطولة بيوم واحد، فضلًا عن غياب 4 لاعبين أساسيين لخوضهم ماراثون الثانوية العامة.

واستكمل المشرف على منتخبات الناشئين والشباب لكرة اليد، أن التجربة مفيدة للغاية، ولها مكاسب عدة، خاصة مركز حراسة المرمى والذي ظهر بشكل مميز جدًا، حتى إن 7 لاعبين تلقوا عروضًا احترافية بعد المستويات التي قدموها في بطولة أوروبا المفتوحة، وهو ما يعود بالنفع على المنتخب الوطني.

وأضاف محروس أن سبب اختيار كوريا الجنوبية لخوض المباراة الافتتاحية واليابان للمباراة الأخيرة في دور المجموعات بالمونديال، أنه يرغب أن يشاهد طريقة كوريا الجنوبية والتي تشبه كثيرًا طريقة اليابان وهي تعد أقوى فريق في آسيا في هذه المرحلة السنية، لذلك لم يرغب في التصادم بهم في أول أو ثاني مباراة.

وأكد محروس أن الاستعدادات تسير بشكل جيد، ولكن حدث أمر خارج عن الإرادة وهو اعتذار أكثر من منتخب عن مواجهة الفراعنة في فترة الاستعداد الأخيرة، مثل منتخبي رومانيا وبولندا، وهو ما أثر على البرنامج بشكل كبير، ولكن المنتخب وضع خطة بديلة وهي مواجهة بعض الفرق التي ستصل مصر مبكرًا قبل انطلاق البطولة مثل الجزائر والسعودية وتونس، وكذلك مواجهة بعض فرق دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الجزائري الثلاثاء المقبل في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأشار محروس إلى أن الجهاز الفني يدرس المنافسين بشكل جيد، ويعقد محاضرات عنهم لدراسة نقاط القوة والضعف، كما يشارك اللاعبين في شرح تلك المحاضرات، بعد مشاهدتهم لمباريات المنافسين.

ووجه محروس رسالة إلى الجمهور، مؤكدًا أنه رقم 1 في أي لعبة خاصة لو كانت لعبة جماعية، وله تأثير قوي لكل اللاعبين في كل البطولات التي تقام في أرض مصر، متمنيًا حضورهم في المونديال، لأنه سيكون دافعًا قويًا للمنتخب الذي عمل بجهد ويستحق المساندة والدعم، ويستحق التتويج باللقب.

وشكر محروس مسؤولي الرياضة في مصر، خاصة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكل من يساعد ويساهم في الخروج بالبطولة بالشكل الأمثل.