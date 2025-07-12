شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات الطائرة يهزم جمهورية الدومنيكان ببطولة العالم تحت 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة المدير الفني إيهاب علي، على نظيره منتخب جمهورية الدومنيكان بنتيجة 3-1، في إطار تحديد المراكز من الحادي والعشرين حتى الرابع والعشرين من منافسات بطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا خلال الفترة من 2 حتى 13 يوليو الجاري.

وتلقى منتخبنا الوطني الخسارة في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت منذ قليل، قبل أن يعدل من أوضاعه وينجح في الفوز بالثلاث أشواط المتتالية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "20-25، 25-10، 25-23، 25-15".

ومن المقرر، أن تلعب بنات النيل، غدًا السبت، في المباراة القادمة أمام منتخب بيرو، في لقاء يحسم الفائز به المركز الحادي والعشرين فيما يحصل الخاسر على المركز الثاني والعشرين بالبطولة المونديالية.

قائمة منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة، وهن: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولي، سلمى البحيري، مريم عمرو، كرمة علي، ريتاج هشام، ملك سعدة، نور الصافي، بسملة حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

إيهاب علي (مدير فني).

يسرا عبد الكريم (مدرب عام).

كريم جمعة (مدرب).

مي محمود حسني (محلل أداء).

الدكتورة لمياء محمد (طبيبة الفريق).

سهير محمد (إدارية الفريق).

كما تشارك أماني رشيد كحكم مرافق، فيما تترأس البعثة منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حاملة لقب البطولة في هذه الفئة العمرية، بعد فوزها على منتخب تركيا بنتيجة 3-2، في نهائي النسخة الماضية التي استضافتها المجر وكرواتيا صيف عام 2023.