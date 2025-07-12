شكرا لقرائتكم خبر عن شهد ومؤمن يتوجان بفضية المختلط ببطولة العالم للتتابعات للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الزوجي المصري المكون من، شهد عادل ومؤمن كمال، بالميدالية الفضية لمنافسات التتابع المختلط تحت 17 عامًا، ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

جاء تتويج مؤمن وشهد بالميدالية الفضية عقب حصدهما 1248 نقطة في المركز الثاني، فيما جاء زوجي التشيك في المركز الأول برصيد 1283 نقطة، وزوجي كازاخستان في المركز الثالث برصيد 1088 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات كل من: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، سلفستر زاري رئيس الاتحاد الأفريقي للخماسي الحديث، رافايل أكوستا عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، فيتال شيروجارونكار السكرتير العام للاتحاد الهندي للخماسي الحديث.

وقبل هذه الميدالية كانت مصر قد حصدت 7 ميداليات في البطولة بواقع 5 ذهبيات في تتابع السيدات وتتابع الناشئات، والتتابع المختلط للكبار، والتتابع المختلط للناشئين، والتتابع المختلط تحت 19 عامًا وفضية تتابع الناشئين، وبرونزية تتابع الرجال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.