شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الجواد: الأهلى استقر على بيع عبد القادر لسيراميكا بـ20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، خلال تقديمه برنامج ملعب اون عبر قناة اون سبورت، أن مسئولى النادى الأهلى استقروا على بيع أحمد عبد القادر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إبراهيم عبد الجواد: "فرص إستمرار أحمد عبدالقادر مع الأهلي ضعيفة، والنادي يقترب من بيعه لسيراميكا مقابل 20 مليون جنيه، بعد رفض عرض الحزم السعودي لضعف المقابل المادي".

ورحّب مسئولو النادي الأهلي بانتقال أحمد عبد القادر لاعب الفريق نهائياً إلى أي من الأندية التى تتفاوض معه حالياً، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد عبد القادر للأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي قطر القطري لمدة موسم، غير أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني ولم يسافر مع البعثة إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً هناك.