شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد دورات الرخص التدريبية فى موسم 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار برنامج الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح الرخص التدريبية للمدربين خلال الموسم 2026/2025، والذي سيكون الموسم الأخير لعمل المدربين دون رخص تدريبية معتمدة، أعلن الاتحاد مواعيد الدورات التدريبية بفروعه المختلفة حتى أغسطس 2026، والتي ستكون كالتالي:

فرع الشرقية

* الرخصة D

15 - 24 يوليو 2025

* تخصص حراس المرمى

10 أكتوبر 2025

فرع الإسماعيلية

* الرخصة C

8 سبتمبر 2025 - 15 نوفمبر 2025

* الرخصة D

16 - 25 يوليو 2025

فرع القليوبية

* الرخصة B

17 أكتوبر 2025 - 20 فبراير 2026

* الرخصة D

19 نوفمبر 2025 - 19 يناير 2026

فرع دمياط

* الرخصة C

3 أغسطس 2025 - 13 أكتوبر 2025

فرع بني سويف

* الرخصة D

9 - 18 أغسطس 2025

فرع الفيوم

* الرخصة C

17 نوفمبر 2025 - 17 فبراير 2026

* الرخصة D

10 - 19 أغسطس 2025

فرع القاهرة

* الرخصة B

15 سبتمبر 2025 - 15 يناير 2026

* الرخصة C

26 أكتوبر 2025 - 26 يناير 2026

19 يناير 2026 - 19 أبريل 2026

14 مايو 2026 - 14 أغسطس 2026

* الرخصة D

17 - 26 يوليو 2025

1 - 10 أكتوبر 2025

11 - 20 أكتوبر 2025

* رخصة حراس المرمى

10 سبتمبر 2025

فرع الجيزة

* الرخصة B

23 يوليو 2025 - 24 نوفمبر 2025

* الرخصة C

17 أكتوبر 2025 - 17 يناير 2026

* الرخصة D

25 أغسطس 2025 - 4 سبتمبر 2025

2 - 11 أكتوبر 2025

* رخصة حراس المرمى

10 نوفمبر 2025

فرع الأسكندرية

* الرخصة B

15 سبتمبر 2025 - 15 يناير 2026

* الرخصة C

1 أغسطس 2025 - 10 أكتوبر 2025

* رخصة حراس المرمى

10 ديسمبر 2025

فرع الدقهلية

* الرخصة B

1 نوفمبر 2025 - 1 مارس 2026

20 أبريل 2026 - 24 أغسطس 2026

* الرخصة C

26 يوليو 2025 - 3 أكتوبر 2025

14 - 23 يوليو 2025

فرع بورسعيد

* الرخصة B

12 سبتمبر 2025 - 12 ديسمبر 2025

فرع الأقصر

* الرخصة B

20 أكتوبر 2025 - 20 فبراير 2026

* الرخصة C

15 سبتمبر 2025 - 15 نوفمبر 2025

فرع كفر الشيخ

* الرخصة C

14 أكتوبر 2025 - 15 يناير 2026

14 أبريل 2026 - 14 يوليو 2026

فرع الغربية

* الرخصة B

1 أغسطس 2025 - 2 ديسمبر 2025

* الرخصة D

12 أكتوبر 2025 - 21 ديسمبر 2025

فرع قنا

* الرخصة C

19 سبتمبر 2025 - 16 ديسمبر 2025

فرع أسيوط

* الرخصة C

22 سبتمبر 2025 - 22 ديسمبر 2025

* تخصص حراس المرمى

15 أكتوبر 2025

فرع المنيا

* الرخصة B

20 ديسمبر 2025 - 24 مايو 2026