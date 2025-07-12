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اتحاد الكرة يعلن مواعيد دورات الرخص التدريبية فى موسم 2025/2026

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اتحاد الكرة يعلن مواعيد دورات الرخص التدريبية فى موسم 2025/2026

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القاهرة - سامية سيد - في إطار برنامج الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح الرخص التدريبية للمدربين خلال الموسم 2026/2025، والذي سيكون الموسم الأخير لعمل المدربين دون رخص تدريبية معتمدة، أعلن الاتحاد مواعيد الدورات التدريبية بفروعه المختلفة حتى أغسطس 2026، والتي ستكون كالتالي:

 

فرع الشرقية

 

* الرخصة D

 

15 - 24 يوليو 2025

 

* تخصص حراس المرمى

 

10 أكتوبر 2025

 

فرع الإسماعيلية

 

* الرخصة C

 

8 سبتمبر 2025 - 15 نوفمبر 2025

 

* الرخصة D

 

16 - 25 يوليو 2025

 

فرع القليوبية

 

* الرخصة B

 

17 أكتوبر 2025 - 20 فبراير 2026

 

* الرخصة D

 

19 نوفمبر 2025 - 19 يناير 2026

 

فرع دمياط

 

* الرخصة C

 

3 أغسطس 2025 - 13 أكتوبر 2025

 

فرع بني سويف

 

* الرخصة D

 

9 - 18 أغسطس 2025

 

فرع الفيوم

 

* الرخصة C

 

17 نوفمبر 2025 - 17 فبراير 2026

 

* الرخصة D

 

10 - 19 أغسطس 2025

 

فرع القاهرة

 

* الرخصة B

 

15 سبتمبر 2025 - 15 يناير 2026

 

* الرخصة C

 

26 أكتوبر 2025 - 26 يناير 2026

19 يناير 2026 - 19 أبريل 2026

14 مايو 2026 - 14 أغسطس 2026

 

* الرخصة D

 

17 - 26 يوليو 2025

1 - 10 أكتوبر 2025

11 - 20 أكتوبر 2025

 

* رخصة حراس المرمى

 

10 سبتمبر 2025

 

فرع الجيزة

 

* الرخصة B

 

23 يوليو 2025 - 24 نوفمبر 2025

 

* الرخصة C

 

17 أكتوبر 2025 - 17 يناير 2026

 

* الرخصة D

 

25 أغسطس 2025 - 4 سبتمبر 2025

2 - 11 أكتوبر 2025

 

* رخصة حراس المرمى

 

10 نوفمبر 2025

 

فرع الأسكندرية

 

* الرخصة B

 

15 سبتمبر 2025 - 15 يناير 2026

 

* الرخصة C

 

1 أغسطس 2025 - 10 أكتوبر 2025

 

* رخصة حراس المرمى

 

10 ديسمبر 2025

 

فرع الدقهلية

 

* الرخصة B

 

1 نوفمبر 2025 - 1 مارس 2026

20 أبريل 2026 - 24 أغسطس 2026

 

* الرخصة C

 

26 يوليو 2025 - 3 أكتوبر 2025

14 - 23 يوليو 2025

 

فرع بورسعيد

 

* الرخصة B

 

12 سبتمبر 2025 - 12 ديسمبر 2025

 

فرع الأقصر

 

* الرخصة B

 

20 أكتوبر 2025 - 20 فبراير 2026

 

* الرخصة C

 

15 سبتمبر 2025 - 15 نوفمبر 2025

 

فرع كفر الشيخ

 

* الرخصة C

 

14 أكتوبر 2025 - 15 يناير 2026

14 أبريل 2026 - 14 يوليو 2026

 

فرع الغربية

 

* الرخصة B

 

1 أغسطس 2025 - 2 ديسمبر 2025

 

* الرخصة D

 

12 أكتوبر 2025 - 21 ديسمبر 2025

 

فرع قنا

 

* الرخصة C

 

19 سبتمبر 2025 - 16 ديسمبر 2025

 

فرع أسيوط

 

* الرخصة C

 

22 سبتمبر 2025 - 22 ديسمبر 2025

 

* تخصص حراس المرمى

 

15 أكتوبر 2025

 

فرع المنيا

 

* الرخصة B

 

20 ديسمبر 2025 - 24 مايو 2026

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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