شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدى تدريبات بدنية خاصة بعد الفوز على أورانج وديا والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة عقب انتهاء ودية أورانج التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية باستخدام بعض الأدوات المخصصة لذلك في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال، من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً للفترة المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد