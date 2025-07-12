شقيق حامد حمدان: أخى فى حالة نفسية سيئة ومستعد للعب للزمالك دون شروط

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القاهرة - سامية سيد - أكد رامي حمدان شقيق حامد حمدان لاعب بتروجت، أن أخيه مستعد للعب لنادى الزمالك دون شروط وهو في حالة سيئة جدا ويرغب في الانتقال إلى القلعة البيضاء.

وقال رامي حمدان، في مداخلة مع إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت: "حامد مستعد يلعب للزمالك بدون اي شروط، ومستعدين ندفع من جيوبنا من أجل اللعب للزمالك".

وأضاف حامد حمدان: "إدارة بتروجت ما زالت متمسكة باللعب، ونتمني الموافقة على تحقيق حلم ليس حلم لاعب بل هو حلم شعب فلسطين باللعب للزمالك".

وتابع شقيق حامد حمدان: "اللاعب في حالة نفسية سيئة جدًا ولم يتحدث مع أي فرد في العائلة سوى والدته، وإدارة بتروجت ترغب في الاحتفاظ بخدمات شقيقى لنهاية عقده في شهر يونيو المقبل".

من جانبها، رفض مسئولو نادى بتروجت، التفريط في لاعبه الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من العروض القوية التي يتلقاها اللاعب في الفترة الحالية.

وتمسك مسئولو بتروجت حتى الآن باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، رافضا عرضا من قطر القطرى، بالإضافة إلى عروض من الزمالك والمصرى والبنك الأهلى.