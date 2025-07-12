شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يهزم غزل المحلة 3 - 0 وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل على استاد الدفاع الجوى استعدادا للموسم الجديد.

ويواصل فريق وادى دجلة الصاعد حديثا للدورى الممتاز الاستعداد للموسم الجديد، حيث خاض وديتين الأولى أمام حرس الحدود والثانية أمام غزل المحلة من أجل تجهيز الفريق بشكل قوى.

ونجح مسئولو وادى دجلة في التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.