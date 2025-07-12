شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يضم الإيفوارى دياباتيه بعد رحيله عن الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى بتروجت لاتفاق مع الإيفوارى عبد الله دياباتيه صانع ألعاب الاتحاد السكندرى، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر له 8 أغسطس المقبل.

ورحل الإيفوارى دياباتيه عن الاتحاد السكندرى بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضى، لينتقل إلى الفريق البترولى في صفقة انتقال حر.

دياباتيه أحد المواهب الإفريقية والذي تخرج من إكاديمية "إيفوار" للمواهب داخل دولة ساحل العاج وكان قائد فريق تحت 16 عاما داخل الإكاديمية، بالإضافة إلى أنه قد وقع عليه الاختيار من نادي استاندرد ليچ البلچيكي، ليخضع في فترة معايشة داخل الفريق ولكن لم يتم الاتفاق على المقابل المادي بين الأكاديمية والنادي البلچيكي وقتها.

يذكر أن اللاعب الإيفواري يشغل مركز وسط الملعب الدفاعي والمركزي "6/8"، وهو يعتبر مركز مهم ضمن الاحتياجات التي طلب فيها الجهاز الفني ضم لاعبين جددا.

ويبحث سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، تدعيم صفوف الفريق البترولى بصفقات قوية من أجل مواصلة الأداء الجيد الذى ظهر عليه الفريق في الموسم الماضى.

ويتمسك مسئولو بتروجت حتى الآن بجميع اللاعبين، على الرغم من العروض التي تلقاها النادى لأكثر من لاعب في هذه الفترة، والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان وهادى رياض وتوفيق محمد.

جدير بالذكر أن هناك عروضا قوية تتوافد على الفلسطينى حامد حمدان صاحب الـ25 عاما، خاصة مع التألق الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى، فهل تستمر الإدارة فى تمسكها باللاعب أم ترضخ للعروض المغرية فى الفترة المقبلة.