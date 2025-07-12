شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لاعلان صفقة المهدى سليمان بعد الانتهاء من برومو التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك للإعلان الرسمى عن التعاقد مع الحارس المخضرم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعدما انتهى الحارس من تصوير البرومو الخاص بتقديمه للجماهير.

ويمتد عقد المهدي سليمان مع الزمالك لمدة 3 مواسم، دون أن يتحمل النادي أي مقابل مادي مقابل ضم اللاعب، بعد انتهاء ارتباطه بناديه السابق الاتحاد السكندرى.

ويُعد المهدي سليمان من الحراس أصحاب الباع الطويل في الدوري المصري، حيث سبق له تمثيل عدة أندية أبرزها بيراميدز والاتحاد السكندرى، ويمتاز بخبراته الكبيرة وهدوئه تحت الضغط، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية تؤهله للعب دور القائد داخل غرفة الملابس، خاصة مع وجود عناصر خبرة أخرى في الفريق.

وتأمل إدارة الزمالك في أن يُسهم ضم المهدي في توفير منافسة قوية على مركز حراسة المرمى، وتعزيز الاستقرار الدفاعي للفريق خلال الفترة القادمة.

ولم تحسم إدارة الزمالك مصير أى حارس من المتواجدين حاليًا محمد عواد ومحمد صبحى، لاسيما وأن صبحى الأقرب للدخول فى صفقة تبادلية مع نادى بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الحالي.