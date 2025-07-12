شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن عن التصميمات الجديدة لمشروع تطوير النادى الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري عن التصميمات الخاصة بمشروع تطوير النادي الاجتماعي (فرع الضواحي 1) والذي سيضم العديد من الملاعب لمختلف الرياضات، بالإضافة إلى العديد من القاعات متعددة الأغراض والاستخدامات وكذلك الحدائق والمسطحات الخضراء وأيضًا المحلات التجارية والمطاعم ودور العرض السينمائي والمنشأت الفندقية والطبية والترفيهية والتعليمية.

وأثنى كامل أبو على رئيس مجلس إدارة النادي المصري على الجهود الكبيرة التي قام بها المهندس إسلام فلية عضو لجنة تطوير المنشآت في إعداد تلك التصميمات في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، مؤكدا أن هذا الجهد الكبير يؤكد بما يدع مجالًا للشك أن بورسعيد تمتلك الكثير من الكوادر المتميزة في شتى المجالات، مضيفًا أن إعداد تصميمات المشروع بهذه السرعة سيكون دافعًا كبيرًا لمجلس إدارة النادي للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالحصول على التراخيص الخاصة بإقامة هذا المشروع الذي سيدر عوائد مادية ضخمة وثابتة تفي بجزء من متطلبات ونفقات النادي المصري.

جدير بالذكر أن لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري كان قد تم الإعلان عن تشكيلها قبل نحو أسبوعين برئاسة كامل أبو علي وعضوية محمد الفقي أمين صندوق النادي والمهندس عماد البرشة عضو مجلس الإدارة واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، ومن الخبرات الخارجية، عبد الفتاح حافظ والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.