الامارات | العاجل: «الصافرة النسائية» أثبتت جدارتها في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالله العاجل، إن «الصافرة النسائية» ممثلة في الحكمات الثلاث: روضة المنصوري، وأمل جمال، وخلود الزعابي، أثبتت جدارتها في التحكيم بمباريات دوري أدنوك للمحترفين، وقدّمت انطباعاً إيجابياً.

وتوقّع العاجل أن يشهد الموسم المقبل منح لجنة الحكام في اتحاد الكرة فرصاً أكبر للعنصر النسائي لإدارة مباريات الدوري الإماراتي، واصفاً الدفع بالعنصر النسائي ومنحه الفرصة بأنه من الإيجابيات التي ميّزت التحكيم في الموسم المنصرم.

وأضاف العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «هناك اهتمام كبير من قبل لجنة الحكام في اتحاد الكرة بالعنصر النسائي في مجال التحكيم، لذلك آمل أن تستفيد الصافرة النسائية من هذه المشاركات، وتُظهر حضوراً مشرّفاً يمثّل التحكيم الإماراتي خير تمثيل، خاصة على صعيد المشاركات الخارجية».

وتابع: «قدّمت الحكمات الثلاث روضة المنصوري وأمل جمال وخلود الزعابي، حضوراً مشرّفاً في إدارة مباريات دوري المحترفين».

وشهدت الفترة الماضية قيام لجنة الحكام في اتحاد الكرة بإسناد مباريات مهمة في الدوري للعنصر النسائي، انطلاقاً من أهمية منح «الصافرة النسائية» الفرصة لإثبات جدارتها والمشاركة في إدارة مباريات كرة القدم للرجال.

وعلى صعيد حكمة الساحة، فقد سجلت روضة المنصوري حضوراً مميزاً في إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنصرم 2024-2025، حيث قادت ثلاث مباريات مهمة، هي: مباراة دبا الحصن وعجمان ضمن الجولة 17، التي انتهت بفوز عجمان بهدف نظيف، وقد أدارتها المنصوري بشكل مميز رغم حساسيتها، خصوصاً لفريق دبا الحصن الذي كان حينها مهدداً بالهبوط قبل أن يهبط رسمياً لاحقاً، وكذلك مباراة عجمان والعروبة ضمن الجولة 23، التي انتهت بفوز العروبة 3-2، فيما كانت المباراة الثالثة تلك التي جمعت بني ياس وكلباء ضمن الجولة 26 الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقد تميزت روضة المنصوري بالحضور القوي والشخصية القيادية في الملعب خلال إدارتها للمباريات، سواء على صعيد مباريات الرجال أو تلك الخاصة بمسابقات السيدات، ما دفع لجنة الحكام لإسناد إدارة مباريات مهمة لها كحكمة ساحة في دوري المحترفين.

وإلى جانب روضة المنصوري برز العنصر النسائي في التحكيم أيضاً من خلال كل من حكمة الساحة الدولية خلود الزعابي، والحكمة المساعدة أمل جمال، إذ سجلتا حضوراً لافتاً في إدارة مباريات للرجال.

وبلغ إجمالي عدد المباريات التي أدارتها روضة المنصوري في دوري المحترفين خمس مباريات، إذ قادت أيضاً مباراتين في الموسم قبل الماضي: الأولى كانت بين بني ياس وعجمان في الجولة الأخيرة، وانتهت بالتعادل 1-1، والثانية بين العين والبطائح في الجولة 25، وانتهت بفوز البطائح 2-0.

كما شاركت روضة المنصوري كحكمة رابعة ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباراة شباب الأهلي والجزيرة في نهائي كأس رئيس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي قادها الحكم الدولي النرويجي إيسبين إيسكاس.

يُذكر أن روضة المنصوري تُعد أول حكمة إماراتية تدير مباراة في دوري «الهواة» للرجال، حيث قادت في ديسمبر 2023 مباراة جمعت بين فريقي «غلف إف سي» و«غلف يونايتد».

بدورها، سجلت الحكمة الدولية المساعدة أمل جمال حضوراً لافتاً أيضاً، حيث شاركت في إدارة العديد من المباريات ضمن دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد كانت حكمة مساعدة ثانية في مباراة الشارقة والعروبة ضمن الجولة الخامسة في الموسم المنصرم، بقيادة الحكم يحيى الملا، فيما شاركت روضة المنصوري كحكمة رابعة في المباراة ذاتها.

وكانت أمل جمال قد شاركت أيضاً في الموسم قبل الماضي ضمن طاقم تحكيم نسائي بقيادة روضة المنصوري، في مباراتَي بني ياس وعجمان، والعين والبطائح.

وفي الموسم المنصرم شاركت أمل جمال في إدارة مباراة الإياب بين بني ياس والوصل في الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).

أما الحكمة الدولية خلود الزعابي فقد تواجدت كحكمة فيديو مساعدة في مباراة العروبة وعجمان التي قادها حكم الساحة عمر آل علي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

. روضة المنصوري تُعد أول حكمة إماراتية تدير مباراة في دوري «الهواة» للرجال، إذ قادت في ديسمبر 2023 مباراة جمعت بين فريقي «غلف إف سي» و«غلف يونايتد».