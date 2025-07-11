شكرا لقرائتكم خبر عن جنة وسيف يتوجان بذهبية "المختلط" ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

توج الزوجي المصري جنة الجندي وسيف سليمان بالميدالية الذهبية لمنافسات التتابع المختلط تحت 19 سنة ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

جاء تتويج جنة وسيف بالميدالية الذهبية عقب حصدهما 1406 نقلط في المركز الأول، فيما جاء الزوجي البولندي فى المركز الثاني برصيد 1384 نقطة، والزوجي الجنوب أفريقي في المركز الثالث برصيد 1118 نقطة.

وقام بتسليم الميداليات كل من: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، سلفستر زاري رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث، كارين بوزو عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، هاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث، و هايدي عادل بطلة العالم السابقة .

وتستأنف بعد قليل منافسات تتابع المختلط تحت 17 سنة ، والتي يشارك بها الزوجي المصري شهد عادل و مؤمن كمال.

وقبل هذه الميدالية كانت مصر قد حصدت 6 ميداليات في البطولة بواقع 4 ذهبيات في تتابع السيدات وتتابع الناشئات، والتتابع المختلط للكبار، والتتابع المختلط للناشئين، وفضية تتابع الناشئين، وبرونزية تتابع الرجال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.