شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني.. مهندس مصري يحصد 3 جوائز بمسابقة "تيلي أواردز" في أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

للعام الثاني على التوالي، فاز المهندس علي السوهاجي، بجائزة ذهبية وفضيتين، في مسابقة " Telly Awards" وهي أحد أهم المهرجانات الدولية في امريكا والعالم لصالح أعماله بقناة الشرق بلومبيرج التابعة لشركة SRMG.

وجاءت الجوائز التي حصدها السوهاجي على النحو التالي:

حصدت قصة (الفضاء ٢٠٥٠) ذهبية وفضية، في فئتي تصميم الصوت والمكساج، بينما حصل البرومو الترويجي (نضع النقاط) على الجائزة الفضية.

علي السوهاجي بدأ حياته العملية في مصر كعازف قانون ومؤلف موسيقي ومهندس صوت، وله أعمال كثيرة في مصر "أغاني أندر جراوند وموسيقى تصويرية لأفلام تسجيلية وإعلانات"، وعمل كمهندس صوت في عدة قنوات كان آخرها قناة الغد بمدينة الإنتاج الإعلامي، وانتقل إلى قناة الشرق الاخبارية التابعة لشبكة قنوات الشرق بالتعاون مع بلومبرج منذ 5 سنوات، ويعمل كـ"سنيور ساوند ديسينر".

يذكر أن مسابقة تيلي أواردز،‏ تنظم أضخم حفل جوائز سنوي في العالم، وتم تأسيسها سنة 1979 بأمريكا، لتكريم البرامج والأعمال الوثائقية المنتجة للفيديو والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب الإعلانات التجارية على كل شاشات العالم.



ويشارك في المسابقة السنوية مؤسسات عالمية تمتلك وكالات إعلان ومحطات تلفزيون وشركات إنتاج وعلامات تجارية كبرى.