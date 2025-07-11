شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى آدم كايد يطالب الزمالك بحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفلسطيني آدم كايد ، لاعب بريدا الهولندي، مسئولى الكرة بنادى الزمالك بسرعة حسم مصيره، خاصة بعدما وقع اللاعب إلكترونيًا للقلعة البيضاء، بعدما أصبح لاعبًا حرًا، وينتظر إرسال تذاكر السفر للحضور إلى القاهرة والخضوع للكشف الطبي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن آدم كايد يترقب موقف الزمالك النهائى من إتمام التعاقد معه، حيث بدأ وكيل اللاعب دراسة العروض الأخرى التى تلقاها تحسبًا لعدم إتمام الاتفاق مع الزمالك.

وتأخر وصول اللاعب الفلسطيني إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبى، وإتمام التعاقد مع الزمالك، بعدما أنهى الأوراق الخاصة بالحضور إلى مصر، إلا أنه ينتظر إرسال الزمالك تذاكر الطيران، وتحويل الدفعة الأولى المتفق عليها، بالإضافة إلى إبلاغ وكيله بتفاصيل الإقامة فى مصر.

وكان الزمالك قد اتفق مع آدم كايد على الحصول على 300 ألف دولار فى الموسم الأول، ويزيد 50 ألف دولار فى كل موسم إضافى.

ويتواجد كايد مع بريدا منذ 2023 بعد الانضمام قادما من هيلسينبورجس السويدي، وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 23 عاما مع بيردا في 17 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا، وسبق لكايد المشاركة في 4 مباريات بقميص منتخب فلسطين وصنع ثلاثة أهداف خلالها.