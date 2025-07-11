شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بوزارة الرياضة: تأجيل انتخابات الأندية لمدة عام طبيعي بعد تعديلات القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر في وزارة الرياضة أن تأجيل انتخابات الأندية الرياضية لمدة عام صحيح، موضحاً أن وزير الرياضة استقر بالفعل على تأجيل الانتخابات لمدة عام حتى يمنح الأندية الفرصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور قانون الرياضة في شكله الجديد.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تأجيل انتخابات الأندية أمر منطقي فى ظل صدور تعديلات جديدة على قانون الرياضة، مُشيراً إلى أن الأمر يحتاج وقتاً حتى يتم إجراء الانتخابات المقبلة.

وأضاف المصدر، بعد إقرار تعديلات قانون الرياضة فى مجلس النواب سيتم اعتماد القانون من رئيس الجمهورية ثم يُنشر في جريدة الوقائع المصرية، مُشيراً الى أن قانون الرياضة يمنح الوزير المختص الحق في اتخاذ قرارات وتوصيات خاصة بالتعديلات خلال 3 أشهر، على أن يتم منح الأندية الرياضية مُهلة 3 أشهر أخرى من أجل إعداد اللائحة الإرشادية الخاصة بها وفقاً للتعديلات الجديدة على القانون.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأمور سوف تستغرق 6 أشهر وهذا يُعني أن الفترة المُخصصة للانتخابات المقبلة في الأندية من شهر يوليو الجاري حتى ديسمبر المقبل ستكون قد إنتهت لذا سيتم إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لتُقام بعد عام من الأن بدءاً من يوليو 2026.

وكان ”الخليج 365” قد نشر خبراً ظهر اليوم ، الجمعة، أكد فيه أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة سيصدر قراراً مهماً، خلال الأيام القليلة المقبلة، بتأجيل انتخابات الأندية الرياضية التي كان مُقرراً لها نوفمبر المقبل لمدة عام، حتى يمنحها فرصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور قانون الرياضة الذي تم اعتماده مؤخراً من مجلس النواب.

وكان مقرراً أن تُقام انتخابات معظم الأندية الرياضية ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل، وفى مقدمتها انتخابات الأهلي، الذي تحدد أواخر نوفمبر موعداً لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس جديد، لكن بعد قرار التأجيل الذي سيصدر قريباً سيتم تحديد موعد لاحق لها.

وقال مصدر لـ"الخليج 365"، إن انتخابات الأندية ستُجرى بدءاً من يوم 1 يوليو 2026 بالتنسيق مع وزارة الرياضة، موضحاً أن وزير الرياضة يبحث حالياً مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الصيغة النهائية لإعلان تأجيل الانتخابات.

وأشار المصدر إلى أن قرار التأجيل لن يشمل إنتخابات الأندية التي ستُقام بعد عامين، حيث إن هناك بعض الأندية ستعقد جمعية عمومية فى صيف 2027 لاختيار مجلس جديد، وفي مقدمتها الزمالك والإسماعيلي.