شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 العديد من الأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

حامد حمدان يواصل الضغط على بتروجت للانتقال للزمالك

يواصل الفلسطينى حامد حمدان لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بتروجت، الضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على عرض الزمالك، والانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بور فؤاد يرفض مساعى الإسماعيلي لتأجيل سداد 3 ملايين جنيه فى صفقة الملواني

رفض مسئولو نادى بور فؤاد رغبة النادى الإسماعيلى فى تأجيل سداد 3 ملايين جنيه باقى مستحقات صفقة انتقال على الملوانى لاعب بور فؤاد لقلعة الدراويش.

شلبي ونيمار يطالبان البنك الأهلى بزيادة الراتب للموافقة على الرحيل عن الزمالك

طلب الثنائى مصطفى شلبي وسيد نيمار لاعبا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك من إدارة البنك الأهلى زيادة رواتبهما من أجل الموافقة على الرحيل من القلعة البيضاء، والانتقال لصفوف البنك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أيمن الشريعي: سددنا مستحقات فييرا وننتظر رفع إيقاف القيد عن إنبي

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن النادي سدد خلال الساعات الماضية المستحقات المتأخرة لـ جورفان فييرا المدير الفنى الأسبق للفريق، والتى كانت سببًا في إيقاف القيد عن النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ريبيرو يرفض تطبيق سياسة الدور بين الشناوي وشوبير في الأهلي

حسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو الجدل الذي إشتد خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية تطبيق سياسة الدور بين حارسي مرمى الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق الموسم المقبل ، وأكد الجهاز الفني أن هذا الأمر مرفوض تماماً وقال مصدر في الأهلي أن الجهاز الفني لم يدرس هذا الإقتراح إطلاقاً

تفاصيل خلاف الزمالك وأحمد مصطفى زيزو حول المستحقات المتأخرة

مازالت قصة الزمالك وأحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى الحالي والأبيض السابق، لم تغلق حتى هذه اللحظة بعد مطالبة اللاعب بمستحقاته المتأخرة في الوقت الذى قدم الزمالك أكثر من شكوى ضد اللاعب.

اتحاد الكرة يحدد 17 يوليو موعدا لسحب قرعة دوري الكرة النسائية

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، سحب قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية يوم الخميس المقبل 17 يوليو الجاري بمقر الجبلاية بالجزيرة، في تمام الساعة 12 ظهراً.