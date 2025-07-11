شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يحدد موعد عودة الطلائع للتدريب على جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

حدد هيثم شعبان، المدير الفنى لطلائع الجيش، الأحد المقبل موعداً لعودة فريقه للتدريب على ستاد جهاز الرياضة، بعدما حصل اللاعبون على راحة يومى الجمعة والسبت عقب نهاية المعسكر المغلق.

وأنهى فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان الخميس الماضى معسكره المغلق في الإسماعيلية والذى تضمن خوض عدة مباريات ودية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل إنطلاق بطولة الدوري.

وأنهى طلائع الجيش النصف الثاني من الموسم الماضي برصيد 25 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة تحت قيادة هيثم شعبان.

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد وأحمد متعب اللذان انتقلا للبنك الاهلى وأحمد الشيخ الذى انتقل لصفوف حرس الحدود.

وأعلن نادي طلائع الجيش تعاقده مع التونسي حسام بن السيد السويسي لاعب خط وسط اتحاد قردان التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد محمد حسن مدير الكرة وهيثم شعبان المدير الفني للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين والمدير الاداري.

السويسي، صاحب 27 عامًا، يعتبر من اللاعبين المميزين في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يتمتع بخبرة جيدة في الملاعب التونسية، فضلًا عن تجربة احترافية قصيرة في الدوري الكويتي .