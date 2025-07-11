شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى يدخل ضمن الصفقة التبادلية مع سيراميكا لحسم ضم محمد شكرى والان مع تفاصيل الخبر

دخل مصطفى مخلوف، حارس مرمى النادى الأهلى، ضمن الأسماء المرشحة للدخول ضمن الصفقة التبادلية التى يستعد المارد الأحمر لإبرامها مع نادى سيراميكا، للحصول على خدمات محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.

وأبدى سيراميكا رغبته فى الحصول على خدمات مصطفى مخلوف حارس المرمي، وهو الأمر الذى وافق عليه الأهلى، فى ظل عدم الحاجة لجهود الحارس فى الموسم الجديد، فى ظل تواجد محمد الشناوى ومصطفى شوبير بجانب التعاقد مع محمد سيحا من المقاولون العرب.

وتأخر مسئولو النادي الأهلي عن إعلان صفقة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، رغم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وجاء تأخر الإعلان عن الصفقة بسبب عدم حسم بعض التفاصيل الخاصة بالصفقة والمتعلقة باللاعبين الذين سيرحلون عن الأهلي إلى سيراميكا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل رغبة البعض في تحديد وجهته بنفسه حال رحيله عن الأهلي.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي 14 يوليو الجاري الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وقال مصدر في الأهلي، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام إتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الإحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.