شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعين محمد إسماعيل مديرًا رياضيًا خلفًا لـ عبد الناصر محمد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي، برئاسة أيمن الشريعي ، تعيين محمد إسماعيل مديرًا رياضيًا للنادي، خلفًا لـ عبد الناصر محمد، الذي انتهت مهمته مع الفريق بعد توليه منصب مدير الكرة بالزمالك.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة مجلس الإدارة لتجديد الدماء وتطوير المنظومة الرياضية داخل النادي استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ إسماعيل مهامه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لوضع خارطة طريق واضحة للفريق الأول وبقية فرق النادي، خاصة على صعيد التعاقدات والتجهيز للموسم المقبل.