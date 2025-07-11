شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صفقات الزمالك فى الميركاتو الصيفى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش نادي الزمالك فترة انتقالات نشطة فى إطار سعيه لإعادة بناء الفريق وتعويض الإخفاقات التي شهدها في المواسم الأخيرة، وتسعى الإدارة الحالية لتدعيم الصفوف بعدد من الصفقات المميزة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب، من أجل إعداد فريق قادر على المنافسة بقوة في جميع البطولات خلال الموسم المقبل، ونرصد كل ما تريد معرفته عن ملف الصفقات فى الأسطر التالية..

س: ما هي أبرز الصفقات التي أبرمها نادي الزمالك حتى الآن؟

ج: تعاقد الزمالك مع الحارس المهدي سليمان فى صفقة انتقال حر، كما ضم الثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر من نادي فاركو، بالإضافة إلى المهاجم الأنجولي شيكو بانزا.

س: هل أعلن نادي الزمالك عن هذه الصفقات بشكل رسمي؟

ج: حتى الآن لم يُعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن هذه الصفقات، رغم تأكيد مصادر مقربة من إدارة النادي على إتمامها.

س: هل يسعى الزمالك لإبرام صفقات إضافية؟

ج: نعم، لا يزال الزمالك يسعى لتدعيم صفوفه، وهناك اهتمام بالتعاقد مع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، وأيضًا اللاعب الفلسطيني حامد حمدان المحترف فى صفوف بتروجت.

س: هل ينوي الزمالك الاستغناء عن بعض اللاعبين الأجانب؟

ج: بالفعل، يفكر الزمالك فى الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم، أحمد الجفالي، صلاح مصدق، وسيف الدين الجزيري.

س: ما الهدف من هذه التغييرات في قائمة الفريق؟

ج: تهدف إدارة الزمالك لإعادة هيكلة الفريق وتدعيم الصفوف بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل، من أجل المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، خاصة بعد تراجع الأداء في المواسم الأخيرة.