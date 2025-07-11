شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: مودرن سبورت يحاول إجباري على التنازل عن 75% من مستحقاتى المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر محمود عبد الرحيم جنش، الحارس السابق لنادي مودرن سبورت، بيانًا يكشف فيه عن معاناته من عدم حصوله على مستحقاته المالية المستحقة من النادي رغم انتهاء علاقته التعاقدية منذ نهاية الموسم الماضي.

وأكد جنش في بيانه أنه تعرض لظلم مادي ومعنوي نتيجة عدم صرف مستحقاته المالية رغم التزامه الكامل بكافة التزاماته التعاقدية والفنية طوال فترة تواجده مع الفريق. وأضاف أنه بذل جهدًا كبيرًا واحترامًا لشعار وقميص النادي، إلا أنه فوجئ بمحاولات لإجباره على التنازل عن 75% من مستحقاته، وقبول 25% فقط دون وجه حق أو سند قانوني.

وأشار الحارس إلى تواصله مع عدد من مسؤولي النادي، بمن فيهم رئيس النادي ومدير الكرة والمدير التنفيذي، لكنه لم يتمكن من الحصول على كامل حقوقه رغم الوعود المتكررة.

وأوضح جنش أن هذا التأخير أثر عليه نفسيًا وماديًا بشكل كبير، خاصة مع تمسكه بالصمت احترامًا للجهات الإدارية، ورفضه اللجوء للشكاوى الرسمية كما فعل بعض زملائه الذين تعرضوا لنفس التجربة المؤلمة.

وفي ختام بيانه، طالب محمود جنش بحقوقه كاملة ودون أي نقصان أو مساومة، رافضًا أسلوب الضغط والإجبار على التنازل عن حقوقه التي يكفلها له العقد والقانون والضمير.