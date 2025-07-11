شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة نورديا المفتوحة للتنس من الدور قبل النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف ، لاعبة المنتتخب الوطني للتنس، بطولة "نورديا" المفتوحة للتنس المقامة في السويد، ذات 125 نقطة، من الدور النصف النهائي للبطولة بعد الخسارة من البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 132 عالمياً بمجموعتين لواحدة.

وكانت مبار شريف قد تأهلت الي الدور النصف النهائي ذلك عقب فوز على اللاتفية دارجا سيمنيستاجا، المصنفة رقم 128 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و3-6 و6-3 في مباراة الدور الربع النهائي التي أقيمت أمس.

وكانت ميار شريف المصنفة الـ86 عالميًا، قد ودعت بطولة ويمبلدون للتنس ثالث ألقاب "الجراند سلام" من الدور الأول، بعد الخسارة من الروسية ميرا أندريفا المصنفة السابعة عالميًا والمتوجة بلقبى إنديان ويلز ودبي للأساتذة بنتيجة 2-0.

وتُقام منافسات بطولة ويمبلدون خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو المقبل على الملاعب العشبية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أبرز نجمات التنس حول العالم.

ونقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مركزين في التصنيف العالمى للعبة، لتقفز إلى المركز الـ86 بدلا من الـ88، وهو آخر تصنيف وصلت له اللاعبة.