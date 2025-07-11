شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم مصير 7 لاعبين مرشحون للرحيل قبل معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادى الاهلى الزمن لحسم مصير 7 لاعبين مرشحون للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك قبل سفر بعثة فريق الكرة لتونس لخوض معسر الاعداد للموسم الجديد.

ويناقش الأهلى مصير السباعى كريم نيدفيد وأحمد عبد القادر ومحمد عبد الله وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ورضا سليم ومحمد الضاوى كريستو لاعبو الفريق، فى ظل رغبة الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للمارد الاحمر فى رحيلهم قبل غلق باب القيد.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا باستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وقال مصدر في الأهلي، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام إتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الإحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.