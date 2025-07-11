شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يؤدي مناسك العُمرة برفقة زوجته قبل انتهاء إجازة الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي صوراً خلال أدائه مناسك العُمرة برفقة زوجته، حيث استغل اللاعب الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد العودة من كأس العالم للأندية وسافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة قبل عودة الفريق إلى التدريبات الإثنين المقبل بعد راحة 18 يوماً.



أفشة مع زوجته في العمرة



أفشة مع زوجته في العمرة



افشة يؤدي مناسك العمرة

من ناحية أخرى، قال مصدر في النادي الأهلي أن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد إعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام إتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الإحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.