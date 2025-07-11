شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من اللاعب: سيف الجزيرى يتمسك بالاستمرار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن اللاعب متمسك بالاستمرار مع القلعة البيضاء حتى نهاية تعاقده فى 2027، ولا يرغب فى الرحيل بالميركاتو الصيفي الحالى.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الزمالك لم يناقش سيف الجزيرى بشكل رسمي فى الرحيل، كما يتردد، وإن اللاعب أغلق الباب أمام العروض التى يتلقاها مؤخرًا للرحيل عن القلعة البيضاء، رغبةً منه فى الاستمرار من أجل تحقيق البطولات.

وتلقى سيف الجزيرى فى الأيام الماضية عدة عروض من أندية سعودية وإماراتية، إلا أن اللاعب رفض مناقشة تلك العروض، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار مع الزمالك.

وترغب إدارة الكرة بنادى الزمالك فى رحيل بعض اللاعبين الأجانب من أجل افساح المجال أمام إمكانية التعاقد مع لاعبين محترفين أخرون، خاصة بعدما أصبحت القائمة تضم 5 لاعبين أجانب فوق السن وهم "التونسيان سيف الجزيرى وأحمد الجفالى، والمغربيان صلاح مصدق ومحمود بنتايج، والأنجولى الجديد شيكو بانزا".