شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام المصري يظهر فى مباراة مالي وغانا بأمم أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين يارا عاطف حكما مساعدا في مباراة مالي وغانا التى تقام في السابعة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات كأس الأمم الافريقية للسيدات بالمغرب، وشاهندة المغربي حكما رابعا وحسام عزب حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

ويضم الطاقم كلا من، الجزائرية غادة محات حكما للساحة، وتعاونها كل من أسماء فريال مساعد أول والمصرية يارا عاطف مساعد ثاني وشاهندة المغربي حكما رابعا، والجزائري لحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو، والمصري حسام عزب حجاج حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

ويعتبر هذا الظهور هو الثاني للثلاثي المصري شاهندة المغربي ويارا عاطف وحسام عزب ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية للسيدات، بعدما شارك الثلاثي ضمن مباريات الافتتاحية بين السنغال والكونغو الديمقراطية.