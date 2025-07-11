شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يتمسك بالاحتراف الخارجى من بوابة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك حسام عبد المجيد مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بخوض تجربة الاحتراف الخارجى، فى ظل العروض العديدة التى تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة، للرحيل عن القلعة البيضاء.

ويرغب حسام عبد المجيد فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، والخروج من بوابة نادى الزمالك بشكل يليق به وبناديه، حيث يترقب اللاعب العروض الرسمية التى سيتلقاها فى الأيام المقبلة لحسم مصيره.

وحال عدم وصول عرض يليق باللاعب ونادى الزمالك سيكون قرار التجديد للقلعة البيضاء هو الأقرب، خاصة فى ظل تلقى حسام عبد المجيد وعدًا من الإدارة بالموافقة على احترافه فور وصول عرض مميز.

ويواصل نادي الزمالك تحركاته الجادة لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه الأساسيين، وعلى رأسهم الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد السيد، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث يولى مسئولو الأبيض هذا الملف أهمية قصوى، حرصًا على الحفاظ على قوام الفريق ومنع تكرار سيناريو الرحيل المجاني.

ويرغب الزمالك فى تجنب دخول أي لاعب من عناصره الأساسية فى آخر 6 أشهر من عقده، حتى لا يفقد النادي فرصته فى الحفاظ عليه أو تسويقه بالشكل الأمثل، ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة الجديدة التى تهدف إلى ضبط الاستقرار الفني والإداري، وتفادي أزمات العقود التي عانى منها الفريق في المواسم الماضية.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض يستعد حاليًا لانطلاق معسكره الإعدادي، وسط تركيز كبير من المدير الفني يانيك فيريرا على الجانب الفني والانضباط داخل الفريق.